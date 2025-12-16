Более 1,5 млн обращений поступило к предстоящей прямой линии с Путиным

Свыше 170 тыс. человек предпочли оставить свои заявки в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Через мобильное приложение «Москва — Путину» было отправлено 19 581 писем, а через одноименный сайт поступило 58 647 обращений. Впервые в этом году заявки принимаются также через чат-бот в Max — этим новшеством воспользовалась уже более 316 тыс. человек, и подобный способ обращения остается вторым по популярности после звонка в кол-центр.