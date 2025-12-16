Пять рейсов ушли на запасной аэродром из-за ограничений в Шереметьево

«Продолжается действие временных ограничений в периметре воздушного пространства аэропорта “Шереметьево” в связи с введением сигнала “Ковер” в 03.20 мск. В период с 03.20 по 13.00 (мск — ред.) обеспечен прилет 70 рейсов; обеспечен вылет 105 рейсов; отмененных рейсов нет; два рейса на вылет задержаны более двух часов; пять рейсов ушли на запасной аэродром», — говорится в сообщении.