Общественный совет предложил, как сократить продажу фальшивых украшений

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет по общественному контролю за деятельностью электронных платформ (СОКЭП) предлагает повысить ответственность таких платформ за продажу поддельных ювелирных изделий путем введения оборотных штрафов и механизма досудебной блокировки соответствующих объявлений.
Эти инициативы изложены в письме СОКЭП на имя руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева. Письмо есть в распоряжении РИА Новости.
«Сложившуюся ситуацию, по нашему убеждению, можно исправить комплексом мер: …повышением ответственности цифровых платформ за счет введения оборотных штрафов и введения механизма досудебной блокировки объявлений о продаже ювелирных изделий с нарушением законодательства, наделив соответствующими полномочиями Федеральную пробирную палату», — говорится в письме.
Также предлагается внедрить в цифровые площадки государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК) на этапе размещения объявлений в категории «Ювелирные изделия» с целью обеспечения полной прозрачности оборота.
Кроме того, совет предложил ввести усиленную идентификацию продавцов и систематический автоматизированный мониторинг объявлений для выявления признаков незаконного предпринимательства, неприменения контрольно-кассовой техники (ККТ) и уклонения от уплаты налогов.