Создан универсальный модуль для образовательной робототехники

«Образовательным организациям важно работать в совместимой и понятной технологической среде. При этом в школах уже собраны разные робототехнические наборы, которые в большинстве случаев не совместимы друг с другом. Это немного напоминает времена, когда у каждого мобильного телефона был свой разъем для зарядки. Универсальная навигация объединяет этот “зоопарк” робототехники в единую систему и позволяет выстраивать учебный процесс без ограничений. Это помогает образовательным учреждениям двигаться в сторону отечественных решений и одновременно использовать уже имеющиеся ресурсы», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Золотник Даниил.