Создан универсальный модуль для образовательной робототехники

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 декабря. /ТАСС/. ГК «Геоскан» разработала универсальную версию системы ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» для работы с образовательной робототехникой, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Это позволяет учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ», — сообщили в пресс-службе.
Решение позволяет работать как с дронами, так и с наземными роботами отечественных и зарубежных производителей и создает для них единую среду навигации. Это позволяет учебным заведениям задействовать весь парк робототехники, закупленный ранее, расширить число сценариев применения и вариативность учебных программ.
«Образовательным организациям важно работать в совместимой и понятной технологической среде. При этом в школах уже собраны разные робототехнические наборы, которые в большинстве случаев не совместимы друг с другом. Это немного напоминает времена, когда у каждого мобильного телефона был свой разъем для зарядки. Универсальная навигация объединяет этот “зоопарк” робототехники в единую систему и позволяет выстраивать учебный процесс без ограничений. Это помогает образовательным учреждениям двигаться в сторону отечественных решений и одновременно использовать уже имеющиеся ресурсы», — отметил заместитель генерального директора по направлению «Образование» компании «Геоскан Москва» Золотник Даниил.
Система ультразвуковой навигации «Геоскан Локус» — уникальная разработка «Геоскана». Это единственный российский программно-аппаратный комплекс, который создает локальную систему навигации для работы летающей и наземной робототехники в помещении. Онобеспечивает определение координат, скорости перемещения и направления движения роботов и применяется для реализации образовательных и игровых сценариев на учебных полигонах.