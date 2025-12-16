Семьи Ростовской области могут бесплатно получить детские вещи в пунктах проката

В 25 городах и районах Ростовской области открыли 32 пункта проката вещей для новорожденных. Услугами таких площадок уже воспользовалась 1591 семья, рассказала заместитель губернатора Олеся Старжинская.
— Пункты проката оказались востребованными. Сеть будет расширяться, мы планируем, что в следующем году они появятся уже во всех муниципальных образованиях области, — сообщила Олеся Старжинская.
Родители могут взять кроватки, пеленальные столики, коляски, манежи, стульчики для кормления, автокресла и другие необходимые для малышей предметы.
Напомним, воспользоваться поддержкой могут студенческие, молодые, многодетные семьи, одинокие родители, семьи, в которых растут дети с инвалидностью, а также семьи действующих участников СВО. Пункты проката были открыты в рамках нацпроекта «Семья» в 2025 году.
