Семьи Ростовской области могут бесплатно получить детские вещи в пунктах проката

Напомним, воспользоваться поддержкой могут студенческие, молодые, многодетные семьи, одинокие родители, семьи, в которых растут дети с инвалидностью, а также семьи действующих участников СВО. Пункты проката были открыты в рамках нацпроекта «Семья» в 2025 году.