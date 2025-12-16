Гиганты-мутанты. Тонны огромных медуз ловят сетями рыбаки в Азовском море

«Мы с друзьями отдыхали на Азовском море в этом году. Медуз очень много было, в воду заходишь — их не видно, только чувствуешь, как жалят. И на берегу их много валялось. Не думала, что зимой их станет ещё больше», — рассказывает rostov.aif.ru ростовчанка Антонина Ю.
Её недоумение разделяют многие — особенно рыбаки, для которых нашествие желеобразных едва не поставило крест на промысле: медузы в сети попадали чаще, чем рыба. Самая крупная из них достигала 29 см в диаметре. И что удивительно — с приходом холодов их численность ничуть не уменьшилась. С чем это связано, выяснял rostov.aif.ru.
Желеобразных стало больше
«Неужели нельзя как-то контролировать их популяцию? Вообще невозможно из-за медуз плавать на Должанке (Должанская коса на Азовском море — прим. ред.), перестали уже и ездить туда», — возмущённо вопрошает в соцсетях дончанка Евгения И.
Такое негодование вполне объяснимо: если раньше нашествие медуз в Азовском море мешало отдыхать только летом, то теперь на них жалуются ещё и зимой. Правда, под прицелом теперь не отдых, а рыболовство. Упования донских учёных на то, что к сентябрю 2025 года численность медуз в Азовском море пойдёт на убыль, не оправдались. Как сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), раньше, с 2020-го по 2024-й, так и происходило: к осени популяция медуз неизменно сокращалась. Но в этом году всё наоборот — желеобразных стало даже больше.
Исследователи зафиксировали в море, в том числе в Таганрогском заливе, два вида медуз: ушастую аурелию и лёгочного корнерота. Эти виды доминировали в разное время года. Так, в июне аурелия массово встречалась в западной и северной частях Азовского моря, а в Таганрогском заливе её было мало. Уже к августу этот вид полностью исчез из уловов исследователей.
А вот корнерот держался стабильно.
«Уловы были представлены крупными особями диаметром купола до 29 см», — подчеркнули в АзНИИРХ.
Не угрожают людям
Океанолог, кандидат географических наук Юлия Гурова рассказала rostov.aif.ru, что устойчивая популяция медуз в Азовском море поздней осенью и зимой — явный индикатор значительных изменений в экосистеме.
«Можно предположить, что вероятными причинами будут как повышение солёности моря, которое удлиняет благоприятный для медуз сезон, так и антропогенная эвтрофикация (“загрязнение” питательными веществами), формирующая кормовую базу для медуз», — поделилась мнением океанолог.
Она добавила, что увеличение численности медуз в несвойственный им сезон указывает на серьёзный дисбаланс и может привести к дальнейшему снижению рыбных запасов. Дело в том, что медузы нередко конкурируют с молодью рыб за пищу — планктон. При высокой численности первых запасы корма истощаются. Это, подчёркивает Юлия Гурова, может снизить популяции промысловых видов рыб.
Биолог Евгения Битюкова сообщила rostov.aif.ru, что массовое появление медуз в Азовском море само по себе не представляет серьёзной угрозы для людей.
«Однако это говорит о заметных изменениях в состоянии морской экосистемы. Скорее всего, это связано с потеплением воды, снижением численности естественных конкурентов и хищников медуз, а также с изменением солёности и кормовой базы Азовского моря», — комментирует специалист.
Морские чудища
Добавим, что в сентябре обширные скопления медуз наблюдались на всём протяжении прибрежной полосы восточной части моря от Приморско-Ахтарска до Керченского пролива.
При этом размеры морских чудищ оказались меньше, чем в 2022—2023 годах. Их изобилие настолько мешало рыбакам, что с конца августа до начала декабря промысел пришлось приостановить: в сети попадало больше медуз, чем рыбы.
«В 2025 году, по сравнению с 2023—2024 годами, в Азовском море наблюдалось увеличение численности и биомассы медузы корнерот, уменьшение её размерно-массовых показателей и увеличение продолжительности ее вегетационного периода осенью», — констатировали учёные.
В итоге исследователи пришли к тревожному выводу: в Азовском море медуз стало больше, они стали мельче, а сезон их массового присутствия — значительно длиннее.
Rostov.aif.ru подробно освещает тему осолонения воды в Азовском море. Ранее мы сообщали, что этот процесс учёные связали с длительным маловодьем, ростом температуры воды и воздуха, а также с повышением испарения с акватории. В связи с этим в донских водоёмах начали появляться новые виды рыб и других обитателей. Вместе с тем, некоторые виды находятся под угрозой исчезновения, например, сазаны и лещи. Также недавно учёные заявили о сокращении популяции судака в водоёмах Ростовской области.