Гиганты-мутанты. Тонны огромных медуз ловят сетями рыбаки в Азовском море

Такое негодование вполне объяснимо: если раньше нашествие медуз в Азовском море мешало отдыхать только летом, то теперь на них жалуются ещё и зимой. Правда, под прицелом теперь не отдых, а рыболовство. Упования донских учёных на то, что к сентябрю 2025 года численность медуз в Азовском море пойдёт на убыль, не оправдались. Как сообщили в Азово-Черноморском филиале Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ), раньше, с 2020-го по 2024-й, так и происходило: к осени популяция медуз неизменно сокращалась. Но в этом году всё наоборот — желеобразных стало даже больше.