Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ГД приняла закон об уточнении рассмотрения уголовных дел частного обвинения

Госдума утвердила изменения в порядке рассмотрения дел частного обвинения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект об уточнении порядка рассмотрения уголовных дел частного обвинения.

Законом уточняется порядок рассмотрения уголовных дел частного обвинения, порядок обжалования судебных решений мирового судьи и иных судов общей юрисдикции.

В частности, принятой нормой предусматривается, что уголовное дело, возбужденное следователем, а также с согласия прокурора дознавателем, рассматривается судом в общем порядке.