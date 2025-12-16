Путин отметил положительную динамику по вопросам здравоохранения в КБР

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым отметил положительную динамику в республике по вопросам, связанным со здравоохранением.
«Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу», — сказал Путин.
Коков сообщил президенту, что показатель удовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи в республике составляет 64,5%.
«Неплохо. Я бы сказал, это, в целом, хорошая динамика, хороший результат», — подчеркнул Путин.