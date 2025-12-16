Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе

Последний раз Путин и Коков встречались в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. Тогда они обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.