Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава КБР доложил Путину о ситуации со здравоохранением в регионе

Глава КБР Коков доложил Путину о хороших показателях в здравоохранении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым, на которой они обсудили ситуацию в регионе в сферах здравоохранения, туризма, а также в социальной политике.

«Казбек Валерьевич, я знаю, что у вас положительная динамика по некоторым вопросам, которые напрямую связаны со здравоохранением. Я бы хотел с этого начать нашу сегодняшнюю встречу», — сказал Путин.

Коков представил президенту подробный доклад о социально-экономическом развитии республики, в частности рассказав о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта по программе модернизации первичного звена.

По его данным, медосмотрами охвачено почти 70 процентов взрослого населения региона — более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5 процентов.

«Неплохо. Я бы сказал, это, в целом, хорошая динамика, хороший результат», — подчеркнул Путин.

При этом ожидаемая продолжительность жизни в Кабардино-Балкарии составляет более 77 лет — выше, чем в среднем по России, а целевой показатель к 2030 году — 81,7 года.

Также Коков рассказал о положительной динамике ввода жилья в республике: в 2025 году он составил 411 тысяч квадратных метров, что на 102 процента больше по сравнению с показателями прошлого года.

«В этом году также динамика сохраняется», — отметил он.

Помимо этого, уровень бедности в Кабардино-Балкарии удалось сократить более чем в два раза с 2018 года.

«С 24,9 до 11,7 процента снизили. И ожидаем, что в 2025 году эта цифра будет чуть более 10 процентов», — сказал Коков.

Глава региона также указал на рост турпотока за девять месяцев этого года на пять процентов — всего регион посетило около 1,5 миллиона человек.

«Впереди зимний период, лыжи», — отметил Путин, на что Коков рассказал, что в предстоящий сезон только в Приэльбрусье ожидается порядка 470 тысяч туристов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Коков расскажет главе государства о делах в своем субъекте, отметив, что тот постоянно продолжает работу с главами регионов.

Последний раз Путин и Коков встречались в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. Тогда они обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше