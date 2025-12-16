Ричмонд
С 1 января омичей начнут штрафовать за неуведомление военкомата о переезде

Новое правило связано с переходом на круглогодичный призыв.

Источник: Комсомольская правда

С 1 января 2026 года в России вступает в силу новое обязательство для граждан, состоящих на воинском учете: при переезде на срок более трех месяцев они обязаны в течение установленного срока уведомить об этом местный военкомат.

Изменение связано с началом действия круглогодичного призыва, который заменит традиционные весенние и осенние кампании. Ранее обязанность сообщать о смене места жительства возникала только в период призывных мероприятий, теперь же она становится постоянной.

За нарушение нового требования предусмотрен административный штраф — от 10 до 20 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что омичей могут защитить свои данные на Госуслугах посредством доверенного контакта.