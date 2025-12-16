Россиянам объяснили, как стресс «съедает» зубы и десны

«Когда человек испытывает стресс, его организм вырабатывает гормон кортизол. Если стресс длится долго, этот гормон начинает вредить деснам сразу несколькими способами. Кортизол ослабляет защитные силы организма, из-за чего бактерии легче атакуют десны. Гормон стресса снижает выработку коллагена — белка, который обеспечивает прочность и эластичность десен. Из-за этого они легче повреждаются и дольше заживают. Кортизол усиливает воспаление. Он запускает производство особых веществ, которые заставляют ткани воспаляться сильнее и дольше. Поэтому у людей в постоянном стрессе часто обостряются проблемы с деснами. Наконец, кортизол сужает кровеносные сосуды. Из-за этого к деснам поступает меньше кислорода и питательных веществ, и они хуже сопротивляются инфекциям», — отметил Шавров.
По словам врача, длительный стресс часто приводит к таким заболеваниям десен, как гингивит и пародонтит, а также может быть следствием бруксизма.
«Десны становятся ярко-красными, опухают и болят, при чистке зубов или даже от легкого прикосновения они начинают кровоточить. Это типичные признаки гингивита, который часто обостряется на фоне стресса. В стрессовые периоды гигиена полости рта часто ухудшается, из-за чего во рту скапливаются бактерии, вызывающие воспаление и неприятный запах. Хронический стресс может ускорить развитие пародонтита, который приводит к опусканию десны и обнажению корней зубов. Стресс также заставляет многих людей скрипеть или сжимать зубы, особенно по ночам. Это состояние называется бруксизмом. Такое непроизвольное скрежетание создает сильное давление на зубы и десны, что может привести к их повреждению», — пояснил Шавров.
«Зубная нить или ирригатор поможет удалить налет между зубами, куда не достает щетка. Когда чистка зубов становится приятным ритуалом, а не обязанностью, за ней легче следить даже в стрессе. При первых признаках кровоточивости или воспаления десен лучше не ждать, когда “само пройдет”, а сразу обратиться к врачу», — заключил Шавров.