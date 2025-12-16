Россиянам объяснили, как стресс «съедает» зубы и десны

«Десны становятся ярко-красными, опухают и болят, при чистке зубов или даже от легкого прикосновения они начинают кровоточить. Это типичные признаки гингивита, который часто обостряется на фоне стресса. В стрессовые периоды гигиена полости рта часто ухудшается, из-за чего во рту скапливаются бактерии, вызывающие воспаление и неприятный запах. Хронический стресс может ускорить развитие пародонтита, который приводит к опусканию десны и обнажению корней зубов. Стресс также заставляет многих людей скрипеть или сжимать зубы, особенно по ночам. Это состояние называется бруксизмом. Такое непроизвольное скрежетание создает сильное давление на зубы и десны, что может привести к их повреждению», — пояснил Шавров.