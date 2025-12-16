Донской интеллектуальный клуб «Эврика» подвел итоги сезона, посвященного 80-летию атомной отрасли

— В этом году игровой сезон был посвящен юбилею нашей отрасли, и поэтому в каждой игре были вопросы на эту тему. Очень жаль что он так быстро закончился. Всегда интересно увидеть простое в сложном, взаимосвязь физики и лирики. К примеру, мне понравился вопрос, где удивительным образом автору удалось вплести в канву задания и сказку Пушкина, и современные достижения атомщиков. Такие вопросы как подарок, тем более, что в этом году наша атомная отрасль отмечает свое 80-летие.