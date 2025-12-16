Донской интеллектуальный клуб «Эврика» подвел итоги сезона, посвященного 80-летию атомной отрасли

В городе Волгодонске Ростовской области завершился шестнадцатый игровой сезон интеллектуального клуба «Эврика», который работает под эгидой Ростовской АЭС и Станции юных техников. Тематикой всех встреч в этом году стало 80-летие отечественной атомной промышленности.
За время сезона прошло 10 игр, участниками которых стали свыше 700 человек. Завершился цикл финальным брейн-рингом, в котором сошлись шесть сильнейших команд. Они ответили на 75 вопросов, играя по круговой системе. Весь пьедестал почета заняли коллективы атомной отрасли. Золото сезона завоевала команда завода «Атоммаш». Сборная Ростовской АЭС, победитель прошлого года, взяла серебро, а третье место — у знатоков «Атоммашэкспорта».
Участница команды атомной станции, инженер-технолог отдела подготовки и проведения ремонта Алеся Лагутина поделилась впечатлениями:
Фото: предоставлено пресс-службой Ростовская АЭС.
— В этом году игровой сезон был посвящен юбилею нашей отрасли, и поэтому в каждой игре были вопросы на эту тему. Очень жаль что он так быстро закончился. Всегда интересно увидеть простое в сложном, взаимосвязь физики и лирики. К примеру, мне понравился вопрос, где удивительным образом автору удалось вплести в канву задания и сказку Пушкина, и современные достижения атомщиков. Такие вопросы как подарок, тем более, что в этом году наша атомная отрасль отмечает свое 80-летие.
Исполняющая обязанности заместителя директора Ростовской АЭС по управлению персоналом Светлана Цыба отметила значимость проекта:
— Сегодня в России на законодательном уровне закреплены задачи всесторонней поддержки молодёжи, содействия в реализации прав на свободу всех видов творчества, помощи в части раскрытия талантов и дальнейшего профессионального роста. Интеллектуальные игры, в основе которых лежит интеллект и эрудиция игроков, являются частью культурного досуга жителей нашего города. Мы стараемся выстраивать баланс между сохранением национальных ценностей, развитием и прогрессом. Интеллектуальный клуб «Эврика» объединяет очень интересных людей, жаждущих новых знаний и открытий. Наша задача — предоставить эту возможность.
Новый сезон интеллектуальных игр в клубе «Эврика» начнется в январе следующего, 2026 года.
