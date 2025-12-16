Ричмонд
Выявлен неочевидный фактор риска аутоиммунных заболеваний

Новое исследование ученых из Университета Макгилла показало, что загрязнение воздуха может влиять не только на легкие и сердце, но и на работу иммунной системы. В статье в журнале Rheumatology говорится, что мелкие частицы в воздухе (PM2.5) связаны с появлением в крови маркеров, которые часто возникают задолго до аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.

Источник: https://ru.freepik.com

Исследователи изучили анализы крови более 3 500 человек и сопоставили их с уровнем загрязнения воздуха в местах проживания. У людей, живущих в районах с более загрязненным воздухом, чаще обнаруживались антинуклеарные антитела — признак того, что иммунная система работает с перегрузкой, даже если человек пока не чувствует себя больным.

Ученые объясняют: частицы PM2.5 настолько малы, что могут проникать из легких в кровь и воздействовать на организм в целом. Источниками такого загрязнения могут быть не только автомобили в городах, но и дым от лесных пожаров и промышленные выбросы в пригородах.

Авторы подчеркивают, что безопасного уровня такого загрязнения, вероятно, не существует. Результаты исследования указывают на то, что качество воздуха может быть важным, но недооцененным фактором риска для иммунных заболеваний, особенно у уязвимых групп населения.