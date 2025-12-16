Выявлен неочевидный фактор риска аутоиммунных заболеваний

Новое исследование ученых из Университета Макгилла показало, что загрязнение воздуха может влиять не только на легкие и сердце, но и на работу иммунной системы. В статье в журнале Rheumatology говорится, что мелкие частицы в воздухе (PM2.5) связаны с появлением в крови маркеров, которые часто возникают задолго до аутоиммунных заболеваний, таких как волчанка.