Комета 3I/ATLAS окажется на минимальном расстоянии от Земли утром 19 декабря

По данным лаборатории, сейчас 3I/ATLAS занимает третье место по яркости в списке находящихся на небе комет, однако увидеть его без профессионального телескопа не получится. При этом его расположение можно определить как с помощью онлайн-приложений с картами звездного неба, так и по крупным звездам рядом — Арктуру, Сириусу, Проциону. «Ближайшей звездой к расположению 3I/ATLAS на небе все эти дни будет являться Регул — “сердце Льва” — самая яркая звезда соответствующего созвездия. Место расположения объекта восходит над горизонтом примерно в 22−23 часа по местному времени, но более-менее приемлемые условия для наблюдения возникают лишь около 1−2 часов ночи и сохраняются до восхода Солнца», — отметили в лаборатории.