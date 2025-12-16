Режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером

Предпринимательница Татьяна Ким в этом году стала самой богатой россиянкой. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге Forbes возросло до девяти человек, что является рекордным значением. Совокупное состояние россиянок, которые находятся на первых десяти местах рейтинга, превышает 19 миллиардов долларов.