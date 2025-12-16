Ричмонд
Режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером: его состояние превысило 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

Источник: Legion-Media.ru

Уточняется, что 71-летний режиссер получил этот статус благодаря кассовым сборам нового фильма «Аватар: Пламя и пепел», которые, как ожидается, превысят два миллиарда долларов.

Как отмечает издание, число режиссеров-миллиардеров крайне ограничено. В этот список Кэмерон вошел наряду с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри.

Предпринимательница Татьяна Ким в этом году стала самой богатой россиянкой. Всего за год количество женщин-миллиардеров в рейтинге Forbes возросло до девяти человек, что является рекордным значением. Совокупное состояние россиянок, которые находятся на первых десяти местах рейтинга, превышает 19 миллиардов долларов.

К мировому списку певиц-миллиардеров присоединилась Тейлор Свифт. В рейтинге Forbes она заняла первое место с капиталом в 1,6 миллиарда долларов. Таким образом звезда обошла прежнего лидера в этом списке — Рианну.

