Еще одну УК в Ростове поймали на нарушениях

В Ростове управляющую компанию собираются наказать штрафами за нарушения.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после жалобы, поступившей в ходе прямой линии губернатора, проверили управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом на улице Киргизской. В итоге «управляйку» поймали на нарушениях, рассказал заместитель начальника региональной Госжилинспекции Дмитрий Агуреев.

При осмотре жилого дома проверяющие отметили отслоение защитного слоя балконной плиты, в подъезде не работали датчики освещения, а штукатурка стен и потолка была в неудовлетворительном состоянии. Кроме этого, не использовался общедомовой прибор учета тепловой энергии.

Управляющей компании выдали предписание с требованием устранить все недочеты. Теперь решаетя вопрос о назначении штрафа для УК и ее представителя. Если ситуация не изменится, компания вновь получит штраф.

— Если управляющая компания не исполнит два предписания, то потеряет право управления домом. Такие проверки проводятся регулярно, — добавил Дмитрий Агуреев.

Напомним, ранее в донской столице решели через суд аннулировать лицензии управляющей компании, обслуживающей 78 многоквартирных домов.

