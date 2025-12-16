Еще одну УК в Ростове поймали на нарушениях

При осмотре жилого дома проверяющие отметили отслоение защитного слоя балконной плиты, в подъезде не работали датчики освещения, а штукатурка стен и потолка была в неудовлетворительном состоянии. Кроме этого, не использовался общедомовой прибор учета тепловой энергии.