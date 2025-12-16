Врач Чекурда объяснил, можно ли есть мороженое при простуде

Традиционные представления о вреде охлаждения при респираторных инфекциях связаны с устаревшими медицинскими концепциями прошлого века, подчеркивающими необходимость беречься от холода и сквозняков. Из-за этого возникло мнение, что мороженое нежелательно при простудах.
Тем не менее современные исследования показывают, что охлаждение горла небольшим количеством мороженого оказывает обезболивающее действие. Оно временно уменьшает отек слизистых тканей и успокаивает нервные окончания, облегчая неприятные ощущения.
— Локальное воздействие холода и обволакивающий эффект этого продукта снижают чувствительность нервных окончаний, а также вызывают сужение кровеносных сосудов слизистой оболочки глотки. Это временно снижает выраженность болевого синдрома, — объяснил врач.
Однако важно соблюдать рекомендации врача относительно дозировки: не более 40−80 граммов ежедневно. Предпочтительно выбрать нежирное сливочное мороженое без острых добавок, которые могут раздражать горло.
В завершение Чекурда посоветовал воздерживаться от горячего питья и еды непосредственно после приема мороженого, чтобы избежать неприятных ощущений, вызванных контрастом температур, сообщает «Петербургский дневник».
Врач-диетолог Марьяна Джутова подчеркнула, что мороженое само по себе не вызывает простуду, поскольку простудные инфекции вызваны вирусами, а не холодом. Некоторые люди могут почувствовать временный дискомфорт в горле после употребления холодных продуктов, но это не связано с развитием простуды.