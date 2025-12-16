Врач Чекурда объяснил, можно ли есть мороженое при простуде

Врач-диетолог Марьяна Джутова подчеркнула, что мороженое само по себе не вызывает простуду, поскольку простудные инфекции вызваны вирусами, а не холодом. Некоторые люди могут почувствовать временный дискомфорт в горле после употребления холодных продуктов, но это не связано с развитием простуды.