Пара во второй раз за десять лет выиграла в лотерею ?1 млн

49-летний курьер Ричард Дэвис и его 43-летняя жена Фэй, работающая в сфере психиатрической помощи, первый раз выиграли в лотерею £1 млн в 2018 году. В ноябре 2025 года им вновь улыбнулась удача: пара угадала пять чисел и бонусный шар в очередном розыгрыше лотереи, обеспечив себе еще один £1 млн. Вероятность подобного совпадения оценивается специалистами как один на 24 триллиона.