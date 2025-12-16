Названа неочевидная причина шума в ушах

Исследователи использовали сведения Национального обследования состояния здоровья и питания США за 2015−2016 и 2017−2018 годы. В итоговый анализ вошли данные 5452 взрослых участников. Шум в ушах был выявлен у 17,2% обследованных. Анализ показал, что это состояние чаще встречается у пожилых людей, мужчин, а также у добровольцев с депрессией и ожирением.
Особенно заметной оказалась разница между людьми с нормальной массой тела и ожирением. Среди участников с ожирением шум в ушах отмечался у 20,3%, тогда как среди людей без ожирения — у 15%.
Авторы отмечают: такая связь может объясняться рядом биологических механизмов. При ожирении часто развивается хроническое воспаление и нарушается функция сосудов, что может ухудшать микроциркуляцию во внутреннем ухе и влиять на работу улитки. Внутри улитки располагаются специальные волосковые клетки, которые действуют как рецепторы. Этот орган преобразует звуковые волны в электрические сигналы, которые затем передаются в мозг для обработки и восприятия звука.
Дополнительную роль может играть абдоминальное ожирение, связанное с повышенной выработкой провоспалительных цитокинов, а также метаболический синдром и инсулинорезистентность, которые способны нарушать гомеостаз внутреннего уха.
Также выяснилось, что люди с ожирением чаще сталкиваются с нарушениями сна. Этот фактор может приводить к повышению уровня гормонов стресса и усиливать субъективное восприятие шума в ушах, ухудшая общее самочувствие.