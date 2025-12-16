Звездопад Урсиды станет финальным «космическим салютом» года

«Радиант потока будет виден всю ночь. Это дает возможность любоваться звездопадом с вечера до рассвета, в отличие от тех, чьи радианты восходят лишь глубокой ночью. Благодаря этому Урсиды становятся отличным выбором для семейных наблюдений или для тех, кто предпочитает не засиживаться допоздна», — пояснил эксперт в области астрономии ПНИПУ Евгений Бурмистров, чьи слова приводит пресс-служба университета.