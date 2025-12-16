Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство РФ утвердило программу «Сохранение объектов культурного наследия народов РФ» на период до 2045 года.
«Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности. Чтобы люди чувствовали связь времен. Именно поэтому правительством была разработана программа по сохранению объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Соответствующее распоряжение подписано. Запланирована большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также подготовки квалифицированных специалистов», — отметил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области культуры.
Глава российского кабмина подчеркнул, что власти страны рассчитывают на самое активное участие деятелей культуры в этой работе.
Как отметили в Кабмине, главной целью новой программы является сохранение культурного и исторического наследия РФ для нынешнего и будущего поколений. Ее реализация позволит увеличить количество отреставрированных памятников истории и культуры, вовлечь их в хозяйственный оборот.
«Для достижения поставленной цели в программе предусмотрены конкретные механизмы. В их числе — предоставление субсидий… Ожидается, что с помощью такого льготного инструмента к 2030 году будут отреставрированы не менее 1 тысячи исторических зданий и еще не менее 800 — к 2045 году», — пояснили в правительстве РФ.