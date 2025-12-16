Правительство утвердило программу сохранения объектов культурного наследия

«Нужно делать все необходимое для сбережения исторического, культурного развития регионов, их самобытности. Чтобы люди чувствовали связь времен. Именно поэтому правительством была разработана программа по сохранению объектов культурного наследия народов России до 2045 года. Соответствующее распоряжение подписано. Запланирована большая работа по приведению в порядок свыше тысячи объектов, а также подготовки квалифицированных специалистов», — отметил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области культуры.