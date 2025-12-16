Нейросети обвинили в усугублении психологических проблем россиян

Напомним, до этого председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель «LiveInternet» Герман Клименко заявил, что сегодня ChatGPT по эффективности превосходит 80% российских психологов, имеющих документы об образовании. Зачастую у них нет качественной подготовки, а также отсутствует эмпатия, подчеркнул он. Популярность ChatGPT среди россиян он объяснил тем, что искусственному интеллекту люди готовы рассказать то, что не хотят обсуждать с врачами.