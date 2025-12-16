Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов.