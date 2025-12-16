Врач рассказала, как избежать заражения гепатитом С

Профилактика гепатита С включает в себя отказ от татуировок и обязательное использование контрацептивов при половых актах. Об этом рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Наталья Турская. Ведь вакцины от вирусного заболевания печени нет.
— При нанесении татуировок, маникюре и пирсинге нужно выбирать только лицензированные салоны, где соблюдают санитарные нормы, — прокомментировала специалист.
Даже в быту не стоит делиться бритвой или маникюрными ножницами. Они могут травмировать кожу, через которые легко передаются инфекции. А чтобы вовремя заметить гепатит С, тем, кто находится в группе риска, нужно регулярно проходить обследования.
