Врач рассказала, как избежать заражения гепатитом С

Инфекционист Турская: избежать гепатита C помогут контрацептивы и отказ от татуировок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Профилактика гепатита С включает в себя отказ от татуировок и обязательное использование контрацептивов при половых актах. Об этом рассказала NEWS.ru врач-инфекционист Наталья Турская. Ведь вакцины от вирусного заболевания печени нет.

— При нанесении татуировок, маникюре и пирсинге нужно выбирать только лицензированные салоны, где соблюдают санитарные нормы, — прокомментировала специалист.

Даже в быту не стоит делиться бритвой или маникюрными ножницами. Они могут травмировать кожу, через которые легко передаются инфекции. А чтобы вовремя заметить гепатит С, тем, кто находится в группе риска, нужно регулярно проходить обследования.

Ранее КП-Иркутск сообщала о том, что грозит хозяевам за ночной лай собаки.