Депутат Миронов заявил, что помог Дружининой в создании «Гардемаринов»

Да, она строгая. У нее свои методы съемки. Честно скажу, когда с ей соприкоснулась, то была, мягко говоря, обескуражена. То есть она дает порой даже жестокие уроки. Но лишь спустя время начинаешь понимать, почему и для чего это делается. В какой-то момент на съемке я расплакалась и даже отчаялась. Но прошло время, и ничего кроме слов благодарности за этот опыт не осталось. Это ее удивительное качество — сделать на съемках настолько плохо и тяжело, чтобы было так легко и сладостно после. К ней возникает не чувство обиды, а благодарность за приобретенный опыт.