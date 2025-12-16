СК: напавший на школу в Одинцово подросток признал свою вину

Сообщение о происшествии поступило в полицию около 9:00 мск. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как ученик приближается к детям, выходящим в коридор вместе с учительницей. Подросток держит нож в руке и спрашивает: «Кто вы по национальности?» После этого он оборачивается, брызгает подошедшему охраннику в лицо из перцового баллона и наносит удар ножом. Позже мужчине оказали помощь в областной клинической больнице.