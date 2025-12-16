В Твери разработали покрытие, которое в течение часа убивает опасные бактерии

Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда. Биологические испытания подтвердили высокую эффективность разработанных покрытий: полная инактивация бактерий Escherichia coli и Acinetobacter baumannii происходила в течение одного часа после контакта с поверхностью. «Полученные результаты позволяют существенно снизить расход меди по сравнению с традиционными методами напыления и при этом добиться максимального антибактериального эффекта. Такие покрытия могут стать основой для создания самоочищающихся и самодезинфицирующихся поверхностей», — отметил и.о. ректора ТвГУ Дмитрий Беспалов.