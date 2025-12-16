ГД приняла закон о повышении порога сделок с недвижимым имуществом

Новый закон вместо этого устанавливает, что «операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный уполномоченным органом размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей».