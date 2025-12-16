Мишустин назвал сохранение памяти о подвигах одной из ключевых тем в России

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Тема сохранения памяти о ратных подвигах российских воинов является одной из ключевых для государства, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на церемонии вручения правительственных премий в области культуры за 2025 год.
«Одной из ключевых тем для истории культуры, для страны в целом и для каждого из нас является сохранение памяти о ратных подвигах наших воинов, тем более что 2025 год — это Год защитника Отечества и год 80-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Мишустин.
Он отметил проект членов «Российского военно-исторического общества» Николая Овсиенко и Виталия Шанова, награжденных за создание мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в Псковской области.
«Этот проект появился в память о легендарном Ледовом побоище, когда наши предки отразили вторжение с Запада. Важнейший мемориал для образовательных программ, для патриотического воспитания нашей молодежи», — подчеркнул Мишустин.