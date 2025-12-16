Ричмонд
Рассмотрение «схемы Долиной» в Верховном суде

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.

15:28 Верховный суд разрешил проводить фото- и видеосъемку, а также трансляцию заседания.

15:24 Судебная коллегия отклонила ходатайство представителя Долиной — ~заседание пройдет в открытом режиме~.

15:21 Представитель Долиной заявила ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме из-за медицинской тайны.

15:17 ~Долина не пришла на заседание в Верховный суд, ее интересы представляет адвокат.~

15:15 ❗Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной.

15:10 Лурье и ее адвокат Светлана Свириденко прибыли в Верховный суд на рассмотрение жалобы.

14:00 Защита Долиной прислала в Верховный суд возражения на жалобу Лурье по спору из-за квартиры.

13:30 В начале декабря Долина в эфире программы «Пусть говорят» заявила, что намерена «сделать все возможное», чтобы вернуть Лурье деньги «в полном объеме», но не уточнила срок возврата.

13:00 Верховный суд России в 15:00 мск начнет рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В конце ноября Второй кассационный суд признал законными решения Хамовнического суда Москвы и Мосгорсуда о возвращении артистке квартиры, которую она потеряла из-за действий аферистов. В результате Лурье, которая заплатила Долиной 112 млн рублей, осталась без квартиры и денег.