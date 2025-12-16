Рассмотрение «схемы Долиной» в Верховном суде

Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у эстрадной певицы Ларисы Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру. «Газета.Ru» ведет трансляцию заседания.