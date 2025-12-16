Омская область потратит 42,5 млн рублей на новые камеры-треноги для контроля за ПДД

В Омской области объявлен конкурс на поставку и обслуживание передвижных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения. Согласно данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 42,5 миллиона рублей.
Новые комплексы будут размещаться на треногах, кронштейнах, антивандальных шкафах и других специальных конструкциях, в том числе на транспортных средствах. Они должны обеспечивать непрерывную работу в течение установленного периода и фиксировать нарушения в автоматическом режиме.
Всего определено 144 локации для размещения камер. Из них 70 расположены в Омске — в том числе на пересечении проспекта Королёва с улицей 1-я Дунайская, на Космическом проспекте, 18д, а также в районе пересечения проспекта Маркса с улицей Съездовской. Остальные точки находятся на дорогах межмуниципального, регионального и федерального значения за пределами города.
Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 19 марта 2026 года. После заключения контракта комплексы начнут работать в рамках усиления контроля за дорожной дисциплиной в регионе.
