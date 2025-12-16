Ричмонд
Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала наццентра «Россия»

Путин поздравил жителей Югры с открытием филиала национального центра «Россия».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с открытием в регионе филиала Национального центра «Россия».

«Отрадно, что масштабный, вдохновляющий проект по созданию филиалов Национального центра “Россия” успешно развивается, и сегодня такой выставочный комплекс открывается в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. От души поздравляю вас с этим большим и по-настоящему праздничным событием», — говорится в телеграмме главы государства участникам торжественной церемонии открытия.

Глава государства выразил уверенность, что филиал наццентра «Россия» станет востребованной площадкой для организации деловых, творческих встреч, дружеского общения жителей и гостей Ханты-Мансийского автономного округа.