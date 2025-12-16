Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС приступил к рассмотрению жалобы покупательницы квартиры Долиной

Верховный суд приступил к рассмотрению жалобы Лурье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд России приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной в Хамовниках, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Полине Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.

Как передавало РИА Новости со ссылкой на судебные документы, Долина при совершении сделок по продаже квартиры считала, что участвует в «спецоперации» по выявлению и задержанию преступников.

Долина указывала в иске, что Лурье не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко заявляла, что эта позиция истца не нашла своего подтверждения в решении суда, у Лурье сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что Долина ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование.