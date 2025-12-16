В 2026 году в Иркутской области сохранится льготный проезд

Льготный проезд в Иркутской области сохранится в 2026 году. Бесплатно ездить в общественном транспорте в городе и пригороде смогут все жители, имеющие на это право. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Приангарья.