В 2026 году в Иркутской области сохранится льготный проезд

Льготный проезд в Иркутской области сохранится в 2026 году. Бесплатно ездить в общественном транспорте в городе и пригороде смогут все жители, имеющие на это право. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства транспорта Приангарья.
— Руководители транспортных компаний заинтересованы в заключении такого соглашения в 2025 году на следующий год, — подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.
Власти уточнили, что денежные средства на эти цели предусмотрели, затем объемы средств будут постепенно увеличивать. Ситуацию буду держать на контроле, чтобы не допустить срыва перевозок льготных категорий граждан.
