Ученые Ростовской области забили тревогу из-за влияния медуз на промысел рыбы

Ученые в Ростовской области отметили отрицательное влияние медуз на промысел рыбы в Азовском море, в том числе в Таганрогском заливе. Об этом рассказали в пресс-службе Азово-Черноморского филиала «ВНИРО» («АзНИИРХ»).
Основными видами, заполонившими акваторию, стали ушастая аурелия и легочный корнерот. Первый вид медуз встречался летом, но уже в августе исчез из научных учетов, а второй вид, напротив, проявил небывалую активность. Ученые находили особи с куполом до 29 см в диаметре.
Корнероты уверенно доминировали в Таганрогском заливе в августе и не сдали позиции в сентябре. Более того, их численность выросла по сравнению с сентябрем 2024 года.
— Высокая концентрация медуз оказала существенное влияние на эффективность промысла. С конца августа по начало декабря промысловики были вынуждены приостанавливать рыболовство из-за низких целевых уловов и высокого прилова медуз, — отметили ученые.
Изменения подтвердила и статистика уловов. Если в 2015 году улов в Азовском море на 98,5% состоял из рыбы и на 1,5% из беспозвоночных, то в 2025 году фиксировали 76,4% рыбы и 23,6% промысловых беспозвоночных.
