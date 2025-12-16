Ученые Ростовской области забили тревогу из-за влияния медуз на промысел рыбы

Изменения подтвердила и статистика уловов. Если в 2015 году улов в Азовском море на 98,5% состоял из рыбы и на 1,5% из беспозвоночных, то в 2025 году фиксировали 76,4% рыбы и 23,6% промысловых беспозвоночных.