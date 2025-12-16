Прокуратура начала проверку по факту аварии с вахтовым автобусом в Нефтекамске

После ДТП с вахтовым автобусом в Нефтекамске прокуратура Башкирии начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства. Напомним, авария произошла 16 декабря у железнодорожного переезда. В момент ДТП в салоне авто находились 16 человек.
По предварительным данным, 55-летний водитель водитель авто не справился с управлением и отправил автобус в кювет. Известно, что два пассажира получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.
На месте происшествия в настоящее время работает прокурор города Нефтекамска Рустэм Раянов.
— Прокурорская проверка будет направлена на установление точных причин и всех обстоятельств случившегося. Также будет проверено, соблюдались ли все необходимые правила и требования при организации перевозки пассажиров и эксплуатации транспортного средства, — уточнили в ведомстве.
