Прокуратура начала проверку по факту аварии с вахтовым автобусом в Нефтекамске

После ДТП с перевернувшимся автобусом в Башкирии прокуратура выясняет обстоятельства.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП с вахтовым автобусом в Нефтекамске прокуратура Башкирии начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ведомства. Напомним, авария произошла 16 декабря у железнодорожного переезда. В момент ДТП в салоне авто находились 16 человек.

По предварительным данным, 55-летний водитель водитель авто не справился с управлением и отправил автобус в кювет. Известно, что два пассажира получили травмы, их доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия в настоящее время работает прокурор города Нефтекамска Рустэм Раянов.

— Прокурорская проверка будет направлена на установление точных причин и всех обстоятельств случившегося. Также будет проверено, соблюдались ли все необходимые правила и требования при организации перевозки пассажиров и эксплуатации транспортного средства, — уточнили в ведомстве.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.