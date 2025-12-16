Госдума приняла во II чтении проект о квоте для нелокализованных такси

«У нас было большое количество обращений, мы встречались с экспертами. Да, мы приняли закон о локализации для поддержки отечественного автопрома, однако на этапе его реализации стало очевидно, что без гибких корректировок возможны риски оттока самозанятых в “тень”. Сегодня есть объективные трудности у российских автопроизводителей, а ставка автокредитования пока просто не дает многим водителям, которые подрабатывает в такси, купить новую локализованную машину», — отметил он.