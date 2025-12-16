Ричмонд
«Выбирали дома и наблюдали». В Беларуси мать с дочкой грабила дома в частном секторе по всей стране

В Беларуси мать с дочкой грабила дома в частном секторе по всей стране.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси задержали женщину с дочкой, грабивших частные дома, рассказали в пресс-службе МВД.

Так, оперативниками задержаны 41-летняя белоруска, проживающая в Витебской области, и ее 18-летняя дочка из Барановичей.

Фигурантки попались на краже в Бресте. Преступницы сначала выбирали дом и наблюдали, пока кто-то не выйдет, не заперев его. После этого мать с дочкой заходили в чужой дом в поисках его-то ценного.

Следователи установили, что родственницы совершили не одну такую кражу. Ряд преступлений ими были совершены других регионах страны.

Расследуются уголовные дела о кражах. Общий ущерб еще устанавливается, часть похищенного изъята.

Еще в соседней с Беларусью Польше 11-летняя девочка найдена убитой рядом со школой.

Ранее Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.