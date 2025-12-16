Ричмонд
Капитальный ремонт оползневого участка дороги завершили в центре Сочи

В центре Сочи отремонтировали участок дороги за 52 миллиона рублей.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

В центре Сочи завершился капитальный ремонт дорожного участка на улицах Гагарина и Егорова. Начиная с 16 декабря движение автомобилей там восстановлено, сообщили в мэрии курорта.

Работы по восстановлению проезжей части, пострадавшей из-за оползня, начались этим летом. В рамках комплекса мероприятий укрепили основание дороги, заменили покрытие и провели все необходимые работы по благоустройству и повышению безопасности дорожного движения.

«На эти цели из бюджета города направили порядка 52 миллионов рублей», — отметил заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.

Для обеспечения безопасности в период ремонта вводились временные ограничения и корректировались маршруты общественного транспорта. Начиная с 18 декабря маршруты № 18 и № 92 вернутся к привычной схеме движения, которая функционировала до начала ремонтных работ.