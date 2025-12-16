Мишустин призвал деятелей культуры заинтересовывать молодежь

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Премьер-министр ПФ Михаил Мишустин попросил деятелей культуры думать о том, как заинтересовать молодежь, чтобы она могла знакомиться с лучшими произведениями искусства.
«Пожалуйста, думайте о том, как продолжать своё дело, заинтересовывая молодёжь. Наши ребята очень опытные, они много смотрят, читают, у них есть возможности сравнивать. И поэтому те достижения, результаты, которые вы показываете, нужно обязательно делить с молодёжью, чтобы через все инструменты, которые государством созданы, молодёжь могла знакомиться с лучшими произведениями искусства, решениями, выставками», — сказал Мишустин в ходе церемонии вручения премий правительства в области культуры за 2025 год.
Он отметил, что на это нацелен проект «Пушкинская карта» — «чтобы у детей, у молодёжи были возможности видеть лучшее».
Премьер также поздравил собравшихся с наступающим Новым годом.
«Пора непростая для всех деятелей культуры и искусства. Пожалуйста, давайте достойно передадим всё, что мы знаем и умеем, нашей молодёжи», — сказал Мишустин.