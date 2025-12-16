Отношение к благотворительности в России: результаты опроса Новостей Mail

Учитывая, что большинство респондентов указали, что с разной периодичностью поддерживают благотворительные инициативы, нужно отметить, что в преддверии Нового года есть множество возможностей сделать добрые дела, например, поддержать детей в преддверии праздника. Одна из таких инициатив — «Ёлка желаний». Всероссийская акция Движения Первых, проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и ежегодной поддержке президента, а также объединяет более 120 тысяч человек по всей стране. Присоединиться к «Ëлке желаний» в этом году можно в мессенджере MAX.