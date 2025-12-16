Отношение к благотворительности в России: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Для 48% россиян благотворительность — это любое бескорыстное доброе дело, для 39% — помощь нуждающимся людям, для 6% — финансовая поддержка фондов и инициатив. Еще 6% затруднились ответить.
Участие в благотворительности
44% респондентов иногда участвуют в благотворительности в зависимости от ситуации, 25% регулярно жертвуют деньги, вещи и/или помогают делами. 12% опрошенных никогда не участвовали в благотворительности, но задумываются об участии, и 18% не участвовали и не планируют этого делать.
Учитывая, что большинство респондентов указали, что с разной периодичностью поддерживают благотворительные инициативы, нужно отметить, что в преддверии Нового года есть множество возможностей сделать добрые дела, например, поддержать детей в преддверии праздника. Одна из таких инициатив — «Ёлка желаний». Всероссийская акция Движения Первых, проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) и ежегодной поддержке президента, а также объединяет более 120 тысяч человек по всей стране. Присоединиться к «Ëлке желаний» в этом году можно в мессенджере MAX.
Источники информации о благотворительных инициативах
Среди тех россиян, кто участвует в благотворительности или планирует, 30% узнают о благотворительных инициативах из телевидения/радио/печатных СМИ, столько же — из Интернета или социальных сетей. 28% получают информацию от окружения (родственники, друзья, знакомые, коллеги
Предпочтительная форма помощи
Для 33% опрошенных, которые участвуют в благотворительности, ближе всего форма финансовых пожертвований. 31% предпочитают помогать конкретным людям напрямую, 16% — передавать вещи, продукты, лекарства, 7% — поддерживают животных и приюты, 6% — занимаются волонтерством (помощь временем и делом), 1% — оказывать информационную поддержку (распространение постов, вовлечение других). Еще 6% не задумывались о том, какая форма помощи наиболее предпочтительна для них.
Мотивация для благотворительности
По мнению большинства (66%) основной мотивацией человека для занятия благотворительностью является личное сострадание и желание помочь. 9% считают, что человека мотивирует социальная ответственность, 7% — государственные стимулы (льготы, вычеты
Препятствия для участия в благотворительности
На вопрос о том, что в большей степени мешает участвовать в благотворительности или делать это чаще, ответы распределились следующим образом:
- отсутствие лишних средств — 39%;
- недоверие к фондам и НКО — 30%;
- недостаток информации о том, куда идут средства — 9%;
- страх мошенничества — 8%;
- отсутствие уверенности, что помощь действительно кому-то нужна — 6%;
- недостаток времени — 1%.
8% опрошенных отметили отсутствие каких-либо препятствий и регулярное участие в благотворительности.
Эмоции от просьб о помощи
При встрече в интернете просьб о помощи 40% респондентов испытывают недоверие и раздражение, 19% — сочувствие ситуации, 17% — сострадание и желание помочь, 13% — бессилие (хочу помочь, но не знаю как/ нет возможности). Еще 10% не смогли точно идентифицировать свои эмоции.
Доверие российским благотворительным фондам
57% участников опроса не доверяют российским благотворительным фондам, так как часто слышат о мошенничестве. 21% доверяют отдельным известным фондам, 12% — только тем, где знают организаторов лично, и лишь 1% полностью доверяют. Еще 8% не задумывались над этой темой.
Бизнес и благотворительность
Многие крупные российские компании поддерживают благотворительные проекты. 32% россиян считают это нужным и правильным делом, 29% — полагают, что это происходит ради пиара, но польза все равно присутствует, 26% относится положительно, если это искренние действия, а 8% высказались, что это не дело бизнеса и их задача — просто платить налоги. 5% относятся к участию крупного бизнеса в благотворительности безразлично.
Развитие благотворительности в России
По мнению 39% опрошенных благотворительность в России должна развиваться через государственные программы и поддержку со стороны власти, 15% полагают, что через систему прозрачных и честных НКО, 12% — через развитие социальной ответственности бизнеса, 6% — через вовлечение обычных людей и школьников. 17% не видят смысла развивать благотворительность, считая ее неэффективной, а 11% затруднились ответить.
15% считают благотворительность важной частью современной культуры в России, 31% утверждают, что пока это не так, но видят положительную тенденцию, 19% — скорее не согласны с этим, 29% видят в благотворительности показную активность, а не культуру. Еще 5% затруднились ответить.