Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области открылась первая ледовая переправа через Иртыш

Переправа «Изюкская» в Тевризском районе допускает транспорт до 5 тонн.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 декабря, в Омской области заработала первая официально разрешенная ледовая переправа — «Изюкская» в Тевризском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Через нее могут проезжать автомобили массой до 5 тонн.

В ближайшее время, по мере достижения безопасной толщины льда, откроются еще восемь переправ:

— в Усть-Ишимском районе: «Аксеновская» и «Никольская»;

— в Тевризском: «Белоярская» и «Бородинская»;

— в Знаменском: «Усть-Шишовская» и «Знаменская»;

— а также по одной переправе в райцентрах Большеречье и Черлак.

В Госавтоинспекции напомнили: до официального открытия ледовых переправ выезжать на лед категорически запрещено — это представляет серьезную угрозу для жизни.

Читайте также: С 1 января омичей начнут штрафовать за неуведомление военкомата о переезде.