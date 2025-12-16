В Омской области открылась первая ледовая переправа через Иртыш

Сегодня, 16 декабря, в Омской области заработала первая официально разрешенная ледовая переправа — «Изюкская» в Тевризском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Через нее могут проезжать автомобили массой до 5 тонн.