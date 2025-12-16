В Омской области открылась первая ледовая переправа через Иртыш

Сегодня, 16 декабря, в Омской области заработала первая официально разрешенная ледовая переправа — «Изюкская» в Тевризском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Через нее могут проезжать автомобили массой до 5 тонн.
В ближайшее время, по мере достижения безопасной толщины льда, откроются еще восемь переправ:
— в Усть-Ишимском районе: «Аксеновская» и «Никольская»;
— в Тевризском: «Белоярская» и «Бородинская»;
— в Знаменском: «Усть-Шишовская» и «Знаменская»;
— а также по одной переправе в райцентрах Большеречье и Черлак.
В Госавтоинспекции напомнили: до официального открытия ледовых переправ выезжать на лед категорически запрещено — это представляет серьезную угрозу для жизни.
