С начала года в горах Севастополя спасли 86 человек

С начала года спасатели Севастополя провели 58 спасательных операций в горно-лесных районах и оказали помощь 86 людям, оказавшимся в опасных ситуациях.
Одной из главных причин происшествий в удаленных и труднодоступных местах является неосторожность туристов, которые не уделили достаточного внимания изучению карт, прогнозу погоды или же переоценили свои силы.
Зимой тропы становятся особенно опасными, поэтому перед тем, как отправиться в поход, спасатели призывают тщательно продумать будущий маршрут, взять с собой заряженный телефон и избегать посещения сыпучих склонов.