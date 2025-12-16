Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов призвал компании отказаться от новогодних корпоративов

Миронов: компаниям стоит отказаться от новогодних корпоративов в условиях СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов считает, что вместо новогодних корпоративов компаниям стоит потратить деньги на 13-ю зарплату сотрудникам.

«В условиях СВО госструктурам и бизнесу надо отказаться от новогодних корпоративов и направить средства не на “пирушки”, а на 13-е зарплаты сотрудникам», — сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что компании ежегодно тратят деньги на новогодние корпоративы, приглашают звезд шоу-бизнеса, устраивают дорогие празднования, что в условиях боевых действий неприемлемо.

Лидер партии предложил компаниям поздравить свои коллективы и символически отметить праздники.