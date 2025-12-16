В Ростове восстановили подачу тепла в дома и соцобъекты после аварии на ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону после аварии на ТЭЦ-2 отопление вернули во все соцобъекты. Также к источникам теплоснабжения подключили 1,4 тысячи многоквартирных домов. Об этом со ссылкой на департамент ЖКХ и энергетики сообщил глава города Александр Скрябин.
— Сантехники управляющих компаний проводят обходы. Одновременно происходит повышение давления в системе и температуры теплоносителя. Этот процесс выполняют постепенно для предотвращения аварийных ситуаций. По этой причине батареи будут нагреваться постепенно, — пояснил Александр Скрябин.
При отсутствии отопления или при необходимости регулировки теплоснабжения жильцам домов следует обращаться в свои «управляйки». Также звонки принимают диспетчерские службы, организованные в районных администрациях, и в оперативно-информационном диспетчерском центре.
Напомним, утром 15 декабря из-за дефекта на ТЭЦ-2 в нескольких районах донской столицы произошло отключение тепла и горячей воды. Всего без отопления на тот момент остались жители 1,4 тысячи многоквартирных домов и соцобъекты. К вечеру дефектный участок трубопровода демонтировали и заменили, началось заполнение системы. Утром 16 декабря поэтапный запуск систем продолжили.
