В Ростове восстановили подачу тепла в дома и соцобъекты после аварии на ТЭЦ-2

В Ростове-на-Дону после аварии на ТЭЦ-2 отопление вернули во все соцобъекты. Также к источникам теплоснабжения подключили 1,4 тысячи многоквартирных домов. Об этом со ссылкой на департамент ЖКХ и энергетики сообщил глава города Александр Скрябин.