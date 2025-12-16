Почти половина сигналов МРТ оказалась не связана с реальной активностью мозга

Этот принцип широко используется с 1990-х годов для наблюдений за активностью мозга в ответ на различные стимулы, однако недавно нейрофизиологи открыли сразу несколько примеров того, что перемены в сигналах МРТ не всегда точно отражают сдвиги в активности нейронов. Это заставило ученых провести эксперимент, в рамках которого ученые проследили за работой мозга при двух разных подходов для томографии — классической фМРТ и методики pCASL, которая использует воду, а не гемоглобин, для отслеживания метаболизма нейронов.