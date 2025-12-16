Ричмонд
«На Новый год». Снег по два рубля за килограмм появился в продаже на крупном рынке под Минском

Снег по два рубля за килограмм появился в продаже на крупном рынке под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минске на оптовом рынке Таборы начали продавать снег по два рубля за килограмм. Такое предложение от продавцов попало на видео пользователя TikTok @koko_masha.

Дефицитный нынешней зимой снег предприимчивый продавец с рынка собрал в ящик, установив цену — 2 рубля за килограмм. Также на табличке с ценой написали: «Снег на Новый год».

На рынке в Таборах продавали снег на Новый год. Фото: стоп-кадр | видео TikTok @koko_masha.

Видео стало довольно популярным в соцсети, его посмотрели около семи тысяч человек. Многие похвалили предприимчивого продавца, которого зовут Денис.

— Эта коробочка со снегом подняла настроение ни одному десятку людей в эту хмурую погоду. Я старался как мог, — признался предприниматель.

