Deutsche Welle* внесли в список нежелательных организаций

Минюст РФ внес немецкую Deutsche Welle в список нежелательных организаций.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Немецкая медиакорпорация Deutsche Welle*

внесена в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте Минюста.

«Перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации… Медиакорпорация Deutsche Welle* (“Немецкая волна”), Федеративная Республика Германия», — говорится в перечне.

* Организация признана в России иностранным агентом и внесена в перечень нежелательных организаций.