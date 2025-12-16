Куда сходить в Санкт-Петербурге на новогодних каникулах: 15 красивых локаций, выставки, мероприятия

В этом году на Московской площади открыта Рождественская ярмарка. Она оформлена в тематике сказок А. С. Пушкина. На площади установлены грандиозные арт-объекты в виде Конька-Горбунка, Белочки с орехом, Дуба с ученым Котом, а также светящейся Книги сказок. На сцене в выходные дни проходят концерты и развлекательные мероприятия. Справа и слева от галереи скульптур расположены шатры с активностями и мастер-классами.