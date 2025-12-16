Ричмонд
Лурье впервые выступила в суде по делу о покупке квартиры Долиной

Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора с Долиной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.

Как передает корреспондент РИА Новости, Лурье впервые выступила в Верховном суде в рамках судебного разбирательства по делу о спорной квартире, которую она купила у Долиной.

В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.