Лурье впервые выступила в суде по делу о покупке квартиры Долиной

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Покупательница Полина Лурье в Верховном суде впервые выступила в рамках спора о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Верховный суд России во вторник приступил к рассмотрению жалобы Полины Лурье, которая просит признать законной сделку купли-продажи квартиры Долиной в Хамовниках.
Как передает корреспондент РИА Новости, Лурье впервые выступила в Верховном суде в рамках судебного разбирательства по делу о спорной квартире, которую она купила у Долиной.
В конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, которая оспаривала сделку по продаже своей квартиры Лурье. Артистка заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с этим решением. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России.